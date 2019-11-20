РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 ноя. Сотрудники Пенсионного фонда России рассказали старшеклассникам подмосковного Красногорска о формировании их будущей пенсии, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В целях формирования знаний о будущей пенсии сотрудники Пенсионного фонда РФ провели образовательную акцию в МБОУ СОШ №11.

«Заместитель начальника управления ПФР по горокругу Красногорск ГУ ПРФ №9 по Московской области Галина Мельникова рассказала старшеклассникам, как будет формироваться их будущая пенсия и какими способами ее можно увеличить», – говорится в сообщении.

В подарок от Пенсионного фонда России все участники получили учебно-методическое пособие для старшеклассников «Все о будущей пенсии». В нем приводятся примеры расчета размера страховой пенсии, освещается вопрос повышения пенсионного возраста. Кроме того, в пособии приведены интересные факты из истории пенсии в России с древнейших времен.