РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 ноя. Ребятам из Королева в среду расскажут об их правах и свободах в рамках Дня правовой помощи детям, кабинеты правовой помощи будут работать до 17:00, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Права, свободы, имущественные интересы детей, в том числе детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вопросы опеки и попечительства, детско-родительские отношения – все это имеет большую актуальность в виду гарантированной государством приоритетной защиты прав и свобод несовершеннолетних детей.

«В среду проводится Всероссийский день правовой помощи детям, в УМВД России по городскому округу Королев организована работа кабинетов правовой помощи. Кабинеты будут работать с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00», – сказала Еруновская.

Консультации проведут полицейские и члены общественного совета в Костинском отделе полиции в кабинетах №№204 и 402 по адресу: улица Дзержинского, дом №24/2; в центральном отделе полиции на улице Циолковского, дом №№29А, в кабинете №10; в Болшевском отделе полиции по адресу: улица Большая Комитетская, дом №27/29, кабинет №2.