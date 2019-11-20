РИАМО - 20 ноя. В столичном метрополитене завершаются работы по обновлению навигации к запуску первых двух направлений Московских центральных диаметров, всего в поездах появились около 28 тысяч новых карт подземки, сообщила журналистам руководитель комплекса информирования по запуску МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Анна Лапушкина.

«Более 100 тысяч элементов новой навигации появится в метро к запуску двух первых направлений МЦД. Из них 28 тысяч - это карты метро, на которых будут отмечены первые линии диаметров. Им присвоены свои цвета - ярко-оранжевый и ярко-розовый», - сказала Лапушкина.

Она добавила, что размещение новых карт метро в составах - заключительный этап обновления навигации в подземке. Помимо этого были размещены стикеры, путевые полосы и другая навигация.

Первые два направления МЦД сделают общественный транспорт доступнее более чем для 4 миллионов пассажиров. Запуск только первых двух направлений диаметров уже даст 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

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