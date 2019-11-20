Как избавиться от спам‑звонков владельцам смартфонов

Даже если вы не раздаете свой номер налево и направо, достаточно «засветить» его при регистрации в каком-нибудь интернет-магазине или даже оформлении кредита в банке, и через какое-то время можно стать жертвой обзвонов.

Хакеры то и дело атакуют телефонные базы компаний и сотовых операторов. Недобросовестные сотрудники организаций иногда т сами не гнушаются продавать конфиденциальную информацию.

Часто с проблемой звонков от спамеров и мошенников сталкиваются те, кто выставляет объявления на «Авито», «Юле» и прочих досках объявлений.

Помимо навязчивых салонов красоты, стоматологий и кредитных организаций, спамеры могут оказаться мошенниками. Недавно появилась схема, когда звонящие представляются сотрудниками банка и сообщают, что якобы с вашей карты был сделан перевод, пытаясь выяснить информацию для снятия денег со счета.

Спамеры работают без выходных и праздников, звонящие могут находиться в других часовых поясах. Поэтому телефонные атаки настигают владельцев смартфонов где угодно и порой в самый неподходящий момент: на работе, за границей, глубокой ночью и ранним утром, за рулем или, когда вы укладываете ребенка спать.

Хотя абсолютную защиту от спам-звонков пока не придумали, а схемы рекламных и мошеннических звонков становятся все более изощренными (технологии подмены номеров и имитация голоса) есть несколько лайфхаков, которые помогают фильтровать поток входящих звонков.

Как распознать страхового мошенника и не дать себя обмануть>>