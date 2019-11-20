Как избавиться от спам‑звонков владельцам смартфонов

Откуда у них ваш номер
Даже если вы не раздаете свой номер налево и направо, достаточно «засветить» его при регистрации в каком-нибудь интернет-магазине или даже оформлении кредита в банке, и через какое-то время можно стать жертвой обзвонов.
Хакеры то и дело атакуют телефонные базы компаний и сотовых операторов. Недобросовестные сотрудники организаций иногда т сами не гнушаются продавать конфиденциальную информацию.
Часто с проблемой звонков от спамеров и мошенников сталкиваются те, кто выставляет объявления на «Авито», «Юле» и прочих досках объявлений.
Помимо навязчивых салонов красоты, стоматологий и кредитных организаций, спамеры могут оказаться мошенниками. Недавно появилась схема, когда звонящие представляются сотрудниками банка и сообщают, что якобы с вашей карты был сделан перевод, пытаясь выяснить информацию для снятия денег со счета.
Спамеры работают без выходных и праздников, звонящие могут находиться в других часовых поясах. Поэтому телефонные атаки настигают владельцев смартфонов где угодно и порой в самый неподходящий момент: на работе, за границей, глубокой ночью и ранним утром, за рулем или, когда вы укладываете ребенка спать.
Хотя абсолютную защиту от спам-звонков пока не придумали, а схемы рекламных и мошеннических звонков становятся все более изощренными (технологии подмены номеров и имитация голоса) есть несколько лайфхаков, которые помогают фильтровать поток входящих звонков.
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Как снизить число нежелательных звонков
В целях профилактики спама стоит взять на вооружение следующие советы:
• Регистрируясь на интернет-площадках и оформляя подписки, указывайте номер телефона только в случае крайней необходимости, если возможно – ограничьтесь указанием электронной почты;
• Внимательно изучайте пользовательские соглашения на разных сайтах, в них прописано, как ваши данные могут быть использованы;
• Не переходите по подозрительным ссылкам, которые приходят по смс с незнакомых номеров;
• Когда завершаете сотрудничество с какой-либо организацией, на всякий случай составьте заявление на отзыв согласия на обработку ваших персональных данных.
Блокировка спам-номеров
Если спамер уже дозвонился до вас, и вам это крайне не понравилось, внесите его номер в черный список на своем устройстве. Для этого нужно выбрать номер в «Журнале звонков» и нажать кнопку «Заблокировать». В следующий раз этот абонент не сможет до вас дозвониться, но стоит иметь в виду, что спамеры часто меняют номера.
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Опции мобильных операторов
Можно пожаловаться на спам своему мобильному оператору. Компании как правило предлагают сервисы спам-защиты. Кстати, достаточно эффективные, а оплата чисто символическая – от одного до нескольких рублей в сутки. Если ваш покой и нервы стоят того, специальную опцию могут подключить абоненты МТС, Билайн, МегаФон, Теле-2.
Настройки безопасности в телефоне
Стандартные опции безопасности встроены в современные смартфоны, но могут быть не активированы.
Чтобы включить на Android защиту от спама, откройте в меню «Телефон» и выберете в «Настройках» функцию «АОН и спам», поставьте бегунки показа ИД абонентов и фильтрацию спам-вызовов в активное состояние. Функция будет автоматически предупреждать о спам-звонках, которые будут отображаться в журнале вызовов восклицательным знаком на красном фоне.
В iOS алгоритм действий примерно такой же, для этого на айфоне должно стоять одно из приложений для проверки и фильтрации спама (см. ниже) или сервис «2ГИС» (справочник организаций с базой контактов компаний). В меню выбираем: «Настройки» – «Телефон» – «Блок. и идентиф. вызовов» – включить «2ГИС»/ Whocalls/ Getcontact и пр. При входящем вызове можно понять, важен ли для вас этот звонок.
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Мобильные приложения
Базовых возможностей телефона не всегда достаточно. В помощь пользователю – большой выбор различных мобильных приложений. Рассмотрим некоторые из них:
«Черный список». В сервисе можно сформировать свой стоп-лист, поместив в него абонентов из вашего списка контактов. Также можно установить запрет на звонки с незнакомых и скрытых номеров. Последняя функция неудобна тем, что до вас когда-нибудь не сможет дозвониться человек, сменивший сим-карту, или нужная организация. Но для защиты детей и пожилых родственников от спамеров вещь удобная.
«Не бери трубку». Приложение обладает своей базой стоп-номеров, предусмотрено большое количество настроек блокировки. Например, можно оградиться не только от незнакомых и скрытых номеров, но и от зарубежных номеров и платных линий, о которых пользователи часто не знают.
Numbuster. Программа также имеет свой обширный blacklist который постоянно пополняется. Имеет тот же функционал, что и аналогичные сервисы, плюс эффективный бесплатный определитель входящего звонка с незнакомого телефона. За дополнительную плату предусмотрена фишка – посмотреть, как записан номер у других абонентов.
Kaspersky Who Calls. Сервис бесплатно проверяет номер по антиспамовым базам. Когда идет входящий звонок, на экране показывается информация о названии компании, ее категории и репутации номера. Для распознавания звонков подключение к Интернету необязательно.
GetContact. Бесплатное приложение для блокировки спам-звонков и определения номеров входящих вызовов, а также возможность посмотреть, как ваш номер записан у других. Однако для этого нужно дать приложению доступ к своим контактам, поэтому сервис считается небезопасным.
Сайты с базами номеров
Нелюбовь к звонкам спамеров и мошенников объединяет многих. Поэтому их контакты передаются из уст в уста. В интернете такое сарафанное радио представлено различными сайтами и бесплатными сервисами. Например, кто-звонит.рф и cheinomer.ru. Если поступил сомнительный звонок, можно зайти на такую площадку, вбить номер и посмотреть, что пишут другие люди о звонящем, а также оставить свой отзыв.
Переадресация на голосовую почту
Как разговаривать со спамерами
Попросите звонящего представиться и назвать банк или иную организацию, которую он представляет. После этого задайте вопрос – есть ли у этой компании разрешение на обработку ваших персональных данных. Далеко не все собеседники готовы к диалогу с юридически подкованным клиентом. Они предпочтут побыстрее свернуть беседу и, если вам повезет, исключат ваш номер из своей базы контактов.
На рекламные звонки, которые поступают на ваш личный номер после 20:00, можно пожаловаться в Роскомнадзор. Или, по крайней мере, пригрозить этим звонящему представителю банка или иной организации. Также можно упомянуть в разговоре Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и сослаться на статью 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе», п которой предусмотрен административный штраф до 500 тысяч рублей.
К слову, недавно за рассылку спама ФАС предъявила обвинения ряду банков: «Альфа-банк», «Хоум кредит», «Райффайзенбанк» и «Ситибанк».
В случае с телефонными звонками можно вооружиться диктофоном или одним из мобильных приложений, автоматически записывающих разговоры. И также поставить звонящего в известность, что вы ведете запись беседы.
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