РИАМО - 20 ноя. Практикум по управлению кадрами начался в доме правительства Московской области, главная тема - профессиональное развитие государственных, гражданских и муниципальных служащих в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

По итогам двух конкурсов Минтруд РФ направил в администрацию губернатора Московской области представителей федеральных государственных органов и государственных органов субъектов РФ для обмена опытом по лучшим кадровым практикам. Практикум будет проходить до 22 ноября для 30 государственных служащих – представителей 18 регионов РФ и девяти федеральных органов РФ.

«У нас проходит практикум по управлению кадрами. Надеюсь, что мы увлекательно проведем все три дня. Главная тема - профессиональное развитие государственных, гражданских и муниципальных служащих в Московской области. И еще одна важная тема - развитие кадрового потенциала. <...> Мы развиваем методики эффективной оценки кадров, мы создали для этого очень хороший инструмент - мы его презентуем», — сказала заместитель руководителя администрации губернатора Московской области Маргарита Кузина.

В первый день пройдут вводная часть, экскурсии по дому правительства, Центру управления регионом. Во второй день пройдут секции по различным темам профильного развития, кадровая лаборатория; экскурсия по Московскому областному учебному центру. В третий день участники поедут в музейно-выставочный комплекс и Ново-Иерусалимский монастырь.