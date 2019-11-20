РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. Депутат Мособлдумы Павел Максимович выделил 300 тысяч рублей на приобретение музыкального оборудования для вокально-инструментального ансамбля воинов-интернационалистов «ЗИДАР» подмосковного Подольска, на эти средства купили звуковоспроизводящую аппаратуру.

«В рамках исполнения наказов избирателей в текущем году были выделены денежные средства в размере 300 тысяч рублей на приобретение музыкального оборудования для вокально-инструментального ансамбля воинов-интернационалистов «ЗИДАР» в молодежном центре «Максимум». На выделенные средства была приобретена звуковоспроизводящая аппаратура: центральный аудиопроцессор для гитары, активные сценические мониторы, активные колонки, басовый усилитель и синтезатор», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в присутствии директора учреждения Михаила Жученко и председателя комитета по делам молодежи администрации Подольска Ивана Литвякова специалисты молодежного центра продемонстрировали новые инструменты в деле.



Максимович отметил, что благодаря этим инструментам, как молодые, так и заявившие о себе музыканты округа смогут расширить свой репертуар. Новое оборудование будет использовано во всех основных направлениях деятельности музыкальными коллективами молодежного центра «Максимум» и вокально-инструментальным ансамблем воинов-интернационалистов «ЗИДАР».