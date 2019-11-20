РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. Более 100 человек приняли участие в общегородском родительском собрании в подмосковном Подольске по теме вреда курения, участникам продемонстрировали профилактический фильм о табакокурении, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия, член общественной организации «Общее дело» Юрий Лысенко.

Общегородское родительское собрание «Как уберечь детей от алкоголя, табака и наркотиков, и как помочь курящим детям бросить курить» с участием специалиста Общероссийской общественной организации «Общее дело» прошло 19 ноября в школе №34 микрорайона Кузнечики. Темой встречи стало курение.

«Я представляю общественную организацию, объединяющую неравнодушных людей по всей нашей стране. Цель организации – укрепление морально-нравственных ценностей и популяризация здорового образа жизни в обществе. В данной школе я планирую провести ряд занятий: первое – о вреде курения, а дальнейшие – о вреде алкоголя и наркотиков», – сказал Лысенко.

По его словам, в первом собрании приняли участие более 100 человек – родители школьников, педагоги, которые посмотрели профилактический фильм о табакокурении, а также узнали о том, как помочь детям бросить курить и правильно донести до них угрозу, исходящую из этой пагубной привычки.

Следующее собрание планируется провести 28 ноября.