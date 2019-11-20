РИАМО – 20 ноя. В Роструде напомнили, что новогодние или майские каникулы можно продлить за счет отпуска, но для этого нужно соблюсти несколько условий, пишет в среду «Российская газета».

Работник может использовать отпуск за первый год работы после 6 месяцев непрерывной работы у одного работодателя. Сотрудник может уйти в отпуск раньше по соглашению сторон.

«Отпуск за второй и последующие годы работы может быть предоставлен в любое время года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года», — говорится в сообщении.

Если сотрудник работает у физлица или индивидуального предпринимателя, предоставление оплачиваемого отпуска определяется по соглашению.

Получается, что работник может пойти в отпуск в любое время, если это было заранее прописано в графике или обговорено с работодателем. Таким образом, россияне при соблюдении этих условий могут продлить новогодние или майские праздники.

В то же время работника до начала отдыха должны уведомить о начале отпуска под роспись.