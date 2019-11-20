РИАМО – 20 ноя. Журнал Forbes составил рейтинг блогеров, которые больше всех зарабатывают на рекламе в русскоязычном сегменте Instagram, лидерами стали Ксения Собчак, Регина Тодоренко и Ольга Бузова.

Instagram сегодня является главной медийной площадкой не только в мире, но и в России. Объем рынка рекламы в сервисе достоверно неизвестен, так как большая часть контрактов до сих пор проходит всерую. По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2019 года оборот Instagram-рекламы в России составит 12-15 миллиардов рублей.

«Лидером рейтинга стала Ксения Собчак. Известная телеведущая успешно монетизирует свой аккаунт, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. Ее доход составляет 1,6 миллиона долларов», – говорится в материале.

На втором месте расположилась телеведущая Регина Тодоренко (0,86 миллиона долларов), а на третьем – певица Ольга Бузова (0,86 миллиона долларов).

Четвертым стал автоблогер и чемпион мира по игре Need For Speed Алан Енилеев – его заработок составил 0,85 миллиона долларов. На пятом месте рейтинга – певица Полина Гагарина с доходом 0,77 миллиона долларов.

Также в десятку лидеров по заработку в Instagram попали певица Елена Темникова (0,76 миллиона долларов), боец ММА Хабиб Нурмагомедов (0,57 миллиона долларов), актриса Анна Хилькевич (0,57 миллиона долларов), продюсер Яна Рудковская (0,56 миллиона долларов) и модель Дарья Клюкина (0,56 миллиона долларов).