РИАМО – 20 ноя. По предварительному прогнозу, средняя температура в Подмосковье и Москве в декабре будет превышать норму, в ближайшие дни в регионе похолодает, но осадков практически не будет, сообщается на сайте «Российской газеты».

В северной половине европейской территории России в декабре средняя температура превысит норму.

«Московский регион также относится к северной половине, поэтому в Москве и Подмосковье тоже должно быть теплее обычного. Снег в столице ожидается не ранее начала декабря. В ближайшие дни похолодает, но осадков практически не будет», — говорится в сообщении.

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко подчеркнул, что это пока предварительный прогноз. Уточненный прогноз выйдет в последние дни ноября.