РИАМО – 20 ноя. Научные сотрудники из университета Северной Каролины рассказали, что одной из ключевых причин развития рака является хроническое воспаление, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«В двух случаях из десяти возникновение онкологического характера связано с инфекциями, вирусами или бактериями. К тяжелой болезни приводит взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1, последний покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах», — говорится в сообщении.

По мнению медиков, гликопротеин может вызвать патогенные процессы при хроническом воспалении.

Специалисты также отметили защитную функцию MUC1, который не всегда превращается в опасную клетку. Так, у некоторых гликопротеин не прекращает выполнять противовоспалительную функцию.