РИАМО - 20 ноя. Акушер-гинеколог, врач высшей категории, заведующая женской консультацией №3 роддома городской клинической больницы №40 департамента здравоохранения Москвы Ирина Буренина напомнила, что при планировании беременности нужно обращаться к акушеру-гинекологу и проходить обследование, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как показывает статистика, только 6-7% будущих мам обращаются к врачу, чтобы узнать, как забеременеть, выносить и родить здорового ребенка.

«Основная ошибка — полагать, что до наступления беременности женщине не нужно обращаться к акушеру-гинекологу и проходить медицинское обследование. Сдать анализы и пройти лечение при выявлении каких-либо отклонений важно именно до наступления беременности. Это позволит предотвратить негативные последствия как для женщины, так и для будущего малыша», — сказала Буренина.

Некоторые женщины не сдают анализы на гепатит, ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем. Также очень важно сдать анализ крови на TORCH-инфекции: краснуху, токсоплазмоз, цитомегаловирус, вирус простого герпеса.

Если перед началом беременности не узнать о возможных заболеваниях, то есть риск, что болезнь перенесется на ребенка. Есть риск внематочной беременности, развития плацентарной недостаточности, а также синдрома задержки развития плода. Кроме того, краснуха и токсоплазмоз у матери могут привести к разным порокам развития будущего ребенка, а цитомегаловирус и герпес — к поражениям его центральной нервной системы.

«К необратимым последствиям может привести и отсутствие прививок. При планировании беременности врачи всегда направляют женщин сдать анализы на антитела к разным инфекциям и при необходимости пройти вакцинацию, если это не было сделано раньше», - добавляется в сообщении.

По словам Бурениной, подготовка к беременности нужна обоим родителям. Помимо общих анализов и обследований, мужчине может потребоваться спермограмма. Цель этого анализа — выяснить способность мужчины к продолжению рода. Его результаты расскажут о количестве, форме и энергичности сперматозоидов. Кроме того, на стадии планирования беременности врач рекомендует отказаться от курения и алкоголя как женщине, так и мужчине.

«Обследование целесообразно проводить минимум за три месяца до предполагаемого зачатия. Особенно внимательно стоит отнестись к этому периоду тем женщинам, у которых уже был опыт неудачных беременностей», - отметила Буренина.