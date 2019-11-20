РИАМО - 20 ноя. На Белорусском, Савеловском, Курском и Рижском направлениях с 21 ноября скорректируют расписание, маршруты и тарифы пригородных электропоездов, пассажиров просят ознакомиться с изменениями заранее, сообщается на сайте АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«Будут отменены некоторые фирменные экспрессы Савеловского направления, а также экспрессы на маршрутах Москва-Дмитров-Москва и Москва-Лобня-Москва. При этом для фирменных экспрессов на Савеловском направлении назначены остановки на станциях Долгопрудная и Окружная», - говорится в сообщении.

Также экспрессы Белорусского направления МЖД будут проезжать станции Беговая и Фили без остановок. Сквозное движение поездов-экспрессов по Белорусскому и Савеловскому направлениям отменят.

На Курско-Рижском направлении будут отменены несколько экспрессов, изменится время отправления части электричек.

Фирменные экспрессы Курского направления МЖД будут останавливаться на станции Текстильщики вмести станции Царицыно.

Пассажиров просят обратить внимание, что новое расписание четырех направлений МЖД будет доступно в разделе «Расписание и билеты» на сайте ЦППК.

«В связи с изменением расписания билеты на фирменные экспрессы можно сдать в кассах или на официальном сайте ЦППК не позднее, чем за 2 часа до отправления без сервисного сбора», - поясняется в материале.

Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании поездок. Узнать актуальное расписание движения электропоездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» (оно доступно в AppStore и Google Play).