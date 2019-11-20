РИАМО - 20 ноя. В Подмосковье и Москве, начиная с 21 ноября, сильно похолодает, но наступление мороза будет сопровождаться ясной погодой благодаря высокому атмосферному давлению, сообщается на сайте «Метеовести».

«В России в свои права вступает метеорологическая зима. То есть в минус уходит среднесуточная температура. Сегодня зона устойчивых отрицательных температур пробьется уже к восточным границам Московской области», — говорится в сообщении.

В столице в среду будет еще пасмурно и относительно тепло – после полудня около плюс 2 градусов, что выше климатической нормы. А 21 ноября погода станет зимней: ночью будет минус 6-5 градусов, днем — минус 2-1. Все это время будет ясная погода.

Во второй половине недели в регионе будет очень высокое атмосферное давление, и в зоне морозов плотность облачности в ближайшие дни будет небольшой. Слабые осадки могут пройти лишь местами.

Обычно ноябрь является одним из самых пасмурных месяцев в году. По статистике, 82% времени последнего месяца осени в центральной России облачно, а в этом году было еще на 10% более пасмурно. Однако благодаря морозам можно будет насладиться солнечной погодой.