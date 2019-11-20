РИАМО – 20 ноя. В 2019 году в метро досмотрели на 12,3% больше пассажиров, отдельным людям уделяют больше внимания – например, тем, кто проходит с крупным багажом, сообщает РИА Новости.

«В 2019 году количество досмотренных в московском метро пассажиров выросло на 12,3%. Только в октябре на входе в метро дополнительный досмотр прошли около 16 миллионов пассажиров. Всего с начала года – порядка 140 миллионов», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что в той или иной форме досмотр в метро проходят все, но некоторым уделяют более пристальное внимание. Это пассажиры с крупногабаритным багажом или те, на кого срабатывают технические устройства.

Ликсутов отметил, что с начала года в досмотровых зонах проверили более 66,5 миллиона единиц багажа. Было найдено более 300 тысяч потенциально опасных предметов.