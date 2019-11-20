РИАМО – 20 ноя. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил, что капитан сборной, нападающий Артем Дзюба выполнил свое задание на игру с командой Сан-Марино, сообщает в среду ТАСС.

Сборная России обыграла команду Сан-Марино в ходе отборочного матча чемпионата Европы. Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу российской команды. Дзюба во время встречи не смог отличиться.

«Задание на игру он выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить. Ставилась задача все время находиться ближе к воротам, не смещаться на фланги, завершать атаки», — сказал Черчесов.

Он также прокомментировал то, что болельщики во время игры скандировали оскорбления в адрес Дзюбы.

«Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой», — отметил Черчесов.

Сборная России уже досрочно прошла в чемпионат Европы. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.