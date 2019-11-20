РИАМО - 20 ноя. Полицейские в подмосковном Зарайске задержали ранее неоднократно судимого 35-летнего местного жителя, его подозревают в нападении на таксиста, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в автомобиле такси в качестве пассажира, напал на водителя и, угрожая ему ножом, потребовал отдать денежные средства и мобильный телефон, после чего незаконно завладел автомашиной потерпевшего и скрылся с места происшествия», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что правонарушитель за рулем похищенного автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на участке дороги Зарайск – Серебряные Пруды. Выбравшись из автомобиля, злоумышленник скрылся.

Подозреваемого установили и задержали.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фигурант дела был арестован.