РИАМО - 20 ноя. В столице 27-30 ноября пройдет четвертая акция проекта «Открой#Моспром», в рамках которой пройдут экскурсии по промышленным предприятиям города, в акции примут участие 21 предприятие и четыре музея, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект «Открой#Моспром» важен не только с точки зрения популяризации московской промышленности. Для нас это возможность поступательно осуществлять стратегию по профессиональной подготовке молодых специалистов. В этом году в финальном этапе примут участие свыше 300 студентов столичных вузов. Для них будут сформированы отдельные экскурсионные группы», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В общей сложности к ноябрьскому этапу проекта присоединятся 21 столичное предприятие и четыре музея. Горожане узнают о производстве авиационных двигателей, космических систем, знаменитых напитков и многом другом.