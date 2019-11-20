РИАМО – 20 ноя. Министерство экономического развития РФ разработало законопроект, согласно которому федеральные и региональные органы власти прекратят прием населения к 2024 году, прием будут вести только в МФЦ, которые будут предоставлять услуги независимо от места прописки и пребывания россиян, пишет в среду газета «Известия».

«Законопроект, разработанный Минэкономразвития, закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством». <…> Так, согласно документу, очный прием граждан в госорганах прекратится к 2024 году — эту функцию полностью возьмут на себя МФЦ. Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее», — говорится в статье.

Услуги в МФЦ будут предоставлять по экстерриториальному принципу – независимо от места прописки и пребывания. Услуги федеральных органов власти будут доступны абсолютно в любом МФЦ, региональные и муниципальные услуги – в любом МФЦ субъекта РФ. У МФЦ также может появиться право привлекать к работе негосударственные организации (например, кредитные).

Кроме того, посетитель МФЦ сможет не заполнять все заявления самостоятельно – этим будет заниматься сотрудник центра.

Планируется также создать условия для начала предоставления услуги до фактического обращения. Благодаря этому в день 45-летия россиянину предложат подписать уже сформированный и заполненный запрос о смене паспорта. Появится и возможность создать комплексное заявление сразу на несколько услуг. Например, при смене фамилии можно будет одновременно поменять права и загранпаспорт. Документы россияне смогут получать не только лично, но и через третьих лиц по заявлению.

Все процессы госуслуг переведут в электронный вид, в том числе и те, которые касаются взаимодействия МФЦ с госорганами. Будет создана облачная платформа предоставления услуг и реестр информационных взаимодействий.

Необходимые для получения госуслуг бумажные документы граждан будут оцифрованы, завизированы электронной подписью и прикреплены к онлайн-профилю. МФЦ также уполномочат собирать биометрические данные и выдавать ID-паспорта с электронной подписью.

Госуслуги продолжат предоставлять бесплатно, нужно будет только платить пошлину за использование некоторых сервисов.

Законопроект может вступить в силу с 1 января 2021 года.