РИАМО - 20 ноя. В городском округе Солнечногорск в деревне Носово нашли две гранаты времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 16:15 19 ноября от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Солнечногорск в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении в деревне Носово двух гранат РГД-33 времен ВОВ.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОВД городского округа Солнечногорск. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 «Мособлпожспаса», - говорится в сообщении.