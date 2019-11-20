РИАМО - 20 ноя. Площадка с искусственным ледовым покрытием заработает в парке Горького в конце недели, каток получит название «Восход» и будет выполнен в авангардном стиле и посвящен космосу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Космос на катке предстанет таким, каким, возможно, его себе представляли художники-авангардисты. Ведь в первой половине XX века эта тема занимала их не меньше, чем ученых. Название «Восход» тоже было выбрано неслучайно. Так назывался знаменитый советский космический корабль. Кроме того, восход символизирует начало чего-то нового. Для нас и посетителей открытие катка — это начало нового зимнего сезона», — сказал представитель пресс-службы парка.

Павильоны катка оформят в цветах и оттенках, характерных для неба в часы рассвета, — красном, синем, розовом и бирюзовом. Фасады строений облицуют панелями с изображением планет, спутников и звезд. Эти же символы будут появляться на медиаэкранах на фасаде центрального павильона (№1) у арки главного входа. Его на катке установят впервые.

Павильон будет двухэтажным, его площадь составит 2 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположится пункт проката, а на втором — зона фуд-корта. Оттуда будет открываться красивый вид на парк. Перед центральным павильоном установят стеклянную медиарубку с освещением и отоплением. Здесь планируют проводить диджей-сеты, живые концерты, лекции, презентации, розыгрыши призов. Звук из медиарубки будет транслироваться на весь каток.

«Церемония открытия ледовой площадки начнется в 19:00 и продлится до 23:00. На катке под музыку DJ Miller гостей будут развлекать аниматоры, а на сцене выступят группы «Давинчи» и «Градусы». Концерт будут вести известные тележурналисты Светлана Зейналова и Владимир Маркони. В 22:00 посетители увидят праздничный салют», - говорится в сообщении.

В этом году зимний сезон в парках столичного департамента культуры начнется 22 ноября. Для москвичей и туристов в зонах отдыха будут работать 38 катков: 18 с натуральным льдом, 20 — с искусственным. Вход на 12 площадок будет бесплатным. Это Перовский парк, парк у прудов «Радуга», два катка в парке «Сокольники», усадьба Люблино, парки «Северное Тушино», «Ангарские пруды», «Фили», парк 50-летия Октября, ландшафтный парк «Митино», Воронцовский парк.