РИАМО - 20 ноя. Более 2,5 тысяч столичных школьников выбрали секцию вместо обычного урока физкультуры в рамках пилотного проекта «Урок-секция», самыми популярными стали игровые виды спорта - футбол, волейбол, баскетбол, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Главная цель пилотного проекта »Урок-секция« — поощрять школьников, которые уже несколько лет посещают спортивные секции, а также тех, кто собирается туда пойти. Ведь в старших классах ребенку очень сложно совмещать учебу, подготовку к экзаменам и занятия любимым спортом. Времени на все просто не хватает», - сказал представитель пресс-службы столичного департамента образования.

По его словам, таким образом учащиеся не только экономят время, но и без увеличения учебной нагрузки реализовывают себя в спорте. При этом старшеклассник может выбрать любую секцию — от футбола и волейбола до бадминтона и шахмат. За занятия в секции или фитнес-центре ребята получают оценку по физической культуре.

Самым популярным направлением у столичных школьников стали игровые виды спорта - волейбол, футбол, баскетбол. Их выбрали более 900 школьников. Почти 700 учащихся занимаются в секциях общей физической подготовки. Свыше 280 человек записались на групповые или индивидуальные занятия фитнесом или уроки плавания. Секции по циклическим видам спорта, среди которых легкая атлетика, биатлон, гребля, выбрали более 250 ребят.

Почти 150 школьников занимаются видами спорта, развивающими координацию, — гимнастикой, фигурным катанием, синхронным плаванием и другими. Единоборства и силовые виды спорта, например, бокс или самбо, выбрали 135 человек.

Еще около 200 человек сдают нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в специализированных центрах тестирования, а также занимаются в спортивных школах. Там готовят высококвалифицированных спортсменов и будущих кандидатов в сборные команды Москвы и России.

«Пилотный проект «Урок-секция» продлится до конца учебного года. Еще девять столичных школ планируют присоединиться к нему в ноябре. В июне 2020 года начнут подводить итоги проекта. Специалисты будут оценивать количество детей, выбравших секции вместо уроков физкультуры, количество открытых новых секций в школах, а также число учителей, которые повысили квалификацию и получили тренерскую и судейскую категории. Это необходимо для открытия новых секций в школе», - отмечается в материале.

Физкультурой и спортом занимаются около 4,5 миллионов москвичей, это 38,7% жителей столицы. Из них свыше 1,25 миллиона детей и подростков делают это регулярно.