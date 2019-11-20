РИАМО – 20 ноя. В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха во второй половине дня может понизиться до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область останутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в столице 1-3, с понижением к вечеру до минус 3, по области 0 – плюс 3, с понижением к вечеру до минус 5 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 80-85%. Геомагнитный фон в среду прогнозируется возмущенный.

Синоптики отмечают, что в Московском регионе погода по влиянию на организм и медицинской классификации сохранится неблагоприятной (спастический тип) погоды, температура воздуха понизится, содержание кислорода в пределах климатической нормы. Такие погодные условия могут негативно влиять на самочувствие как метеозависимых, так и не связывающих свое состояние с погодой.

«Прежде всего, это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Следует контролировать артериальное давление, не забывать во время принять рекомендованные врачом лекарства, не перегружать организм физическими нагрузками. Метеопатические реакции могут сопровождаться ухудшением общего самочувствия, тревожно-депрессивными симптомами, в этих случаях помогут растительные успокаивающие средства», - добавляют специалисты.

Также аномально высокое атмосферное давление в сочетании с возмущенным геомагнитным фоном может вызвать головные боли, боли в области сердца у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших сосудистые катастрофы.