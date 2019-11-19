РИАМО – 19 ноя. Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, попросила о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы подписали протокол об ознакомлении с материалами дела. Мы ходатайствовали о рассмотрении дела судом присяжных заседателей», – сказал адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы старшей сестры Крестины.

По его словам, обвиняемые и их адвокаты закончили ознакомление с материалами дела, теперь оно уйдет в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд.

Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ).

Михаил Хачатурян был найден убитым в июне 2018 года, на его теле обнаружили множество колото-резаных ранений. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери Ангелина, Крестина и Мария. Они рассказали, что находились в безвыходном положении – отец регулярно морально и физически над ними издевался.

Останкинский суд Москвы арестовал сестер 2 августа, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий.