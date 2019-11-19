РИАМО - 19 ноя. Ровно семь лет назад губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал со своим первым рабочим визитом в Зарайск.

В городе не хватало рабочих мест, в плохом состоянии находились больницы и детские сады, не работали предприятия, не использовались по назначению сельхозземли.

«Сегодня очень интересная дата в моей жизни. Так совпало, что ровно семь лет назад 19 ноября, после назначения меня на должность губернатора, я совершил первую поездку в самую отдаленную территорию Московской области, всеми нами любимую, в дорогой, исторический, богатый культурными традициями город Зарайск», - сказал Воробьев на церемонии награждения лауреатов премии «Наше Подмосковье».

Он добавил, что для него эта поездка была очень ответственная, очень особая.

«Казалось бы, знаю все большие города, но отдаленные территории я знал гораздо хуже. Там мне повезло встретиться с очень разными, молодыми, уже состоявшимся людьми и обсудить самые разные проблемы жизни нашего Подмосковья», - подчеркнул глава региона.

По его словам, потом были разные поездки во все территории Московской области и везде, в каждом городе его окружали неравнодушные, внимательные и добрые люди.

За прошедшие семь лет в Зарайске произошли большие изменения: в 1,5 раза выросла средняя зарплата, ликвидирована проблема с нехваткой мест в детсадах, строятся новые жилые дома, благоустраиваются зоны отдыха и центр города.

Также за это время построен детский сад «Дюймовочка», открылся элеватор, благоустроено 66 дворов, отремонтировано 48 километров дорог. В городе построен Ледовый дворец, возвращена древняя чудотворная икона, На сегодняшний день завершается благоустройство центра города.

В 2018 году Зарайск вошел в число победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.