РИАМО - 19 ноя. Строительные работы в музейном комплексе Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского городского округа завершат до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Создание музейного комплекса обсудили в ходе рабочего совещания в министерстве культуры Московской области. На совещании присутствовали представители Минстроя области, которые обсудили с подрядчиками дорожную карту.

«Абсолютно точно, что 31 декабря 2019 года будут завершены строительные работы. Совместно со специалистами МВК «Новый Иерусалим», РВИО и краеведами мы сразу же приступим к формированию музейной экспозиции, которая будет состоять из семи мультимедийных и интерактивных залов», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она также отметила, что уже сейчас ведется работа по формированию исторического контента, который отразит личную историю и подвиг Зои Космодемьянской, историю боевых действий под Москвой в 1941-1942 годах, а также историю партизанской деятельности.

Музей будет открыт в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войны – 9 мая 2020 года.