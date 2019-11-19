РИАМО - 19 ноя. Во вторник на базе музейного комплекса «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре состоялось торжественное открытие XVII Московских областных Рождественских образовательных чтений, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

В чтениях на тему «Великая победа: наследие и наследники» приняли участие более 300 человек, в том числе педагоги, ректоры вузов, священнослужители и руководители образовательных организаций.

«Рождественские чтения – это одно из самых знаковых событий, которое завершает календарный год и задает вектор действительности подмосковного образования в сфере духовно-нравственного обучения и воспитания. В рамках чтений запланировано около тысячи мероприятий разного уровня – от школьных до областных. Это конференции, семинары, презентации, конкурсы, открытые уроки, классные часы», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Каклюгина, которая также приняла участие в открытии, отметила, что часть мероприятий областных чтений пройдет и в дошкольных учреждениях.

Также в открытии поучаствовали митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и депутат Госдумы Лидия Антонова.

Рождественские чтения продлятся до 12 декабря. К участию в них приглашаются не только педагоги и дети, но также родители, ветераны и общественность.

В рамках мероприятия в Истре также прошло награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 2019 году.