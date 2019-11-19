РИАМО - 19 ноя. В Сергиевом Посаде торжественно открыли клуб «Активное долголетие», здесь люди старшего поколения смогут активно и с пользой провести время — посмотреть фильмы, заняться рисованием и поиграть в настольные игры, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В торжественном открытии приняли участие депутат Госдумы Сергей Пахомов, председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев, депутат Мосолбдумы Сергей Двойных и актер Василий Мищенко. Всего мероприятие собрало более 600 человек.

«Сегодня в Сергиевом Посаде открылся четвертый клуб активного долголетия, сейчас они есть еще в трех муниципалитетах – Солнечногорске, Одинцове и Реутове. До конца года появится еще четыре клуба в Лотошине, Долгопрудном, Королеве и в Видном. Всего до 1 марта 2020 года в Московской области будут работать 64 таких клуба во всех городских округах. Для клубов мы разработали минимальный стандарт, где постарались участь все пожелания пенсионеров», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В рамках тожественного открытия проводились различные мастер-классы, также была подготовлена музыкальная и танцевальная программы.

Проект «Активное долголетие» включает в себя несколько направлений — от медицины до спорта. Ознакомится со всеми возможностями проекта, узнать об активностях, экскурсиях и записаться на занятия можно на портале www.dolgoletie.mosreg.ru.