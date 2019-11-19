РИАМО - 19 ноя. В районе Проспект Вернадского Западного округа Москвы началось переселение по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Речь идет о жильцах дома №60 по улице Лобачевского. Они переселяются в три новостройки.

«Первые жильцы дома №60 на улице Лобачевского стали обладателями квартир в новостройках на проспекте Вернадского, дома 54,56,58. Семьи осмотрели предложенные городом варианты жилья в новостройках, а затем подали документы, необходимые для заключения договора», - сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что новые квартиры уже выбрали 14 семей, еще 12 представили полный пакет документов, их в скором времени пригласят для подписания договоров и получения ключей в Центр информирования граждан. Центр находится по адресу: проспект Вернадского, дом 61, корпус 3.

Переселение жильцов дома, находящегося по адресу: улица Лобачевского, дом 60, стартовало 24 сентября. Всего из пятиэтажки переезжают в новостройки 78 семей.