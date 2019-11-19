РИАМО - 19 ноя. Четыре земельных участка общей площадью 600 гектаров недалеко от деревень Кучки и Торжнево Сергиево-Посадского округа передали крестьянскому хозяйству «Долина коз» для расширения кормовой базы, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Переданы четыре земельных участка <…> для реализации крупного инвестиционного проекта по созданию кормовой базы для козьей фермы на 3,1 тысячи голов. Инвестор планирует начать использовать землю в третьем квартале 2020 года и инвестировать в проект свыше 40 миллионов рублей», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

По его словам, кормовая база позволит расширить козью ферму и разнообразить продуктовую корзину жителей Сергиево-Посадского округа качественным козьим молоком, сыром и его производными.

Он также подчеркнул, что благодаря проекту в округе появится 19 дополнительных рабочих мест. За время реализации проекта в консолидированный бюджет Московской области поступит более 30 миллионов рублей.

Зааненскую породу коз отличает жирное молоко (до 4%) без запаха и высокие удои – одна коза может дать свыше тонны литров молока в год.