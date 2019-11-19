РИАМО - 19 ноя. В подмосковном Павловском Посаде началась установка новогодних световых конструкций, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«У здания администрации на площади Революции появились первые объекты – два огромных елочных шара с нанесенными световыми розами по кругу. Ведь, как известно, именно традиционное изображение розы с павлово-посадской набивной шали стало символом для официального герба округа», – говорится в сообщении.

Дизайн шара выступает также одним из символов предстоящего 2020-го года, который объявлен в России Годом народного творчества.

Конструкцию в виде новогоднего подарка установят под праздничной елкой на площади и в районе вокзала. Уже 1 декабря праздничное освещение и новогодние елки будут включены на радость жителям и гостям города.