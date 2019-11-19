РИАМО - 19 ноя. Московская областная филармония представляет VI Фестиваль мировой музыки «Пересекая время», он проводится в рамках проекта «Высокое искусство в малых городах Подмосковья» при поддержке Минкультуры Подмосковья и администрации Пушкинского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Фестиваль «Пересекая время» является флагманским проектом филармонии, который объединяет творческим процессом коллективы и солистов филармонии разных направлений. Мультижанровая направленность программ фестиваля позволяет расширить спектр исполняемой музыки и показать мировые достижения в современном звучании.

«В Доме культуры «Пушкино» пройдут два концерта: 30 ноября, 1 декабря. Авторы идеи создания проекта и художественные руководители – заслуженные артисты России, лауреаты премии правительства Москвы в области литературы и искусства, лауреаты премии правительства России в области культуры Андрей и Михаил Ивановы», – говорится в сообщении.

С 2016 года братья Ивановы являются наставниками Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица». Музыканты постоянно ведут концертную работу с победителями конкурса. 1 декабря на фестивале «Пересекая время» выступит победитель конкурса «Синяя птица» 2017 года Алиса Рогулина (фортепиано).

Фестиваль «Пересекая время» предоставит жителям Пушкина уникальную возможность знакомства с творчеством музыкантов мирового уровня, премьерами сочинений на пересечении разных стилей и жанров, покажет связь времен и духовную преемственность поколений через музыкальные образы разных эпох.

«В рамках проекта «Высокое искусство в малых городах Подмосковья» Московской областной филармонии в 2019 году прошли концерты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского: в Сергиевом Посаде и в Орехово-Зуеве. Концерты посетили свыше 1,5 тысяч зрителей», – сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.