РИАМО - 19 ноя. В Московский зоопарк поступило 20 новых камер видеонаблюдения в честь полугодия с момента переезда больших панд Диндин и Жуи из Китая в Россию, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Камеры передала компания Hikvision. Они позволят круглосуточно наблюдать за животными онлайн в высоком разрешении и в цвете. При этом камеры будут передавать детали даже в ночное время.

«Теперь онлайн-трансляция жизни Диндин и Жуи будет происходить в высоком разрешении в любое время суток, так что каждый желающий сможет наблюдать за тем, как наши медведи растут и исследуют окружающий мир. Мы очень рады возможности повысить качество трансляции, поскольку она пользуется неизменной популярностью», – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она также отметила, что только за последние четыре месяца зрителями трансляции в общей сложности стали более 500 тысяч человек.

Торжественный запуск новых камер планируется 21 ноября.