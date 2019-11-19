РИАМО - 19 ноя. С начала года в Подмосковье на 5% вырос объем производства птицы в живом весе на убой по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мы немного прирастаем в этом году по производству птицы. За девять месяцев 2019 года произведено порядка 160 тысяч тонн, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Для сравнения, в прошлом году в Московской области за девять месяцев было произведено 151,7 тысячи тонн мяса птицы.

«В настоящее время на территории Московской области деятельность по производству мяса птицы и его переработку осуществляют пять крупных сельскохозяйственных предприятий. Лидирует «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» в Наро-Фоминском городском округе с мощностью производства 75,5 тысяч тонн в год», - отметил Разин.

Кроме этого, в числе крупных производств — «Петелинская птицефабрика» из Одинцова с мощностью производства 69 тысяч тонн в год, «Куриное царство» филиал «Моссельпром» из Раменского с мощностью в 46,7 тысячи тонн, Истринская «Птицефабрика Ново-Петровская» с мощностью более 12 тысяч тонн в год. Также отмечают «Егорьевскую птицефабрику», которая производит порядка 4 тысяч тонн мяса индейки в год.

Как отметил Разин, отрасль бройлерного птицеводства является самой динамично развивающейся и лидирующей отраслью в Московской области.