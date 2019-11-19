РИАМО - 19 ноя. В рамках проекта «Звучащие полотна» 21 ноября в столичном кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет концерт, посвященный творчеству нидерландского живописца Винсента Ван Гога, говорится в сообщении пресс-службы фонда «Бельканто».

«Музыкальные сочинения Франсиса Пуленка и Мориса Дюрюфле в уникальной акустике готического собора будут сопровождаться инсталляцией по мотивам картин великого постимпрессиониста и письмами к брату в прочтении актера театра и кино Александра Олешко», – говорится в сообщении.

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Анастасия Сидельникова (орган), Ольга Кемова (орган), Ксения Кемова (фортепиано), камерный хор музыкального училища имени Гнесиных.

«Звучащие полотна» – проект на стыке двух дисциплин: синтез изобразительного и музыкального искусств. Проект был создан в 2016 году художественным руководителем фонда Бельканто Татьяна Ланской.