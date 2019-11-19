РИАМО - 19 ноя. Министерство культуры закупило для Московского областного музея народных художественных промыслов почти 2 тысячи новых экспонатов на сумму 6 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«Всего в фонде музея в настоящее время 1,8 тысячи ценных предметов, которые отражают историю лаковой миниатюры Московской области. Новые экспонаты закуплены на сумму почти 6 миллионов рублей по программе «Культура Подмосковья», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Теперь сотрудники музея могут предложить посетителям к просмотру несколько уникальных экспонатов с последней закупки: копию известного передвижника К. Маковского в исполнении Н.В. Иванова «Боярский пир», ларец «Ковер-самолет», автором которого является народный художник России Г. Ларишев.

Также гости музея смогут увидеть восьмигранный ларец «Цветы с птичкой», автором которого является С. Рогатов, ларец «Федоскино» в исполнении заслуженного художника России В. Антонова и ларец «Зимний праздник» А. Толстова.

Кроме того, подлинные произведения искусства лаковой миниатюры ХХ века заняли свое место в самом сердце «дома Лукутиных» – в красном зале.