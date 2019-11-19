РИАМО - 19 ноя. Компанию «Стройэнеогоинвест» привлекли к административной ответственности за непредставление сведений, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении на ООО «Стройэнеогоинвест» наложен административный штраф в размере 50 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Основанием наложения штрафа стало непредставление компанией сведений по мотивированному требованию Московского областного УФАС России.