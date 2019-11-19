РИАМО - 19 ноя. Администрациям городских округов Подмосковья необходимо четко соблюдать план переселения жильцов из аварийных домов, для этого будут еженедельно проходить видеоконференции с администрациями муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В министерстве состоялось селекторное совещание, посвященное выполнению планов-графиков завершения программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда этапа 2019 года. Его провел начальник управления программ ликвидации аварийного жилья областного Минстроя Константин Лапин. Представители муниципальных образований отчитались о мерах по завершению программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда этапа 2019 года.

«Администрациям муниципальных образований нужно четче контролировать темп работы на каждом этапе, по каждому дому и каждой квартире, пока семья не переселится в нее», – заявил Лапин.

Он добавил, что теперь еженедельно будут проходить видеоконференции с администрациями округов по вопросу реализации программы переселения до конца года.

«В каждый из муниципалитетов мы неоднократно приезжали, проводили совещания на объектах. Утверждены, подписаны протоколы и планы-графики реализации мероприятий по завершению программных мероприятий», – отметил Лапин.