РИАМО - 19 ноя. «Почта России» запускает совместно с «Авито» новый сервис по доставке товаров, сначала услуга будет доступна для жителей Москвы и Подмосковья, но в будущем планируется внедрять ее по всей России, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Получить новую услугу очень просто. Зайдя на «Авито», покупатель может воспользоваться специальной кнопкой – «купить товар с доставкой». После оплаты пересылки и самого товара деньги замораживаются на счету «Авито». Когда покупатель получает свой товар в отделении почтовой связи и подтверждает сделку, деньги поступают на счет продавца», – говорится в сообщении.

На почте товары упаковывают, для отправителя это бесплатно. Покупатель тоже получает преимуществ, так, например, он может вернуть магазин продавцу в течение двух дней после получения. При этом покупателю вернут деньги и за товар, и за доставку.

«В сотрудничестве с нашими партнерами мы продолжаем создавать продуманные и удобные сервисы для наших клиентов. Они максимально полно учитывают их потребности и рационализируют выбор. Нет сомнений в том, что новая услуга будет востребована у жителей столичного региона, для которых вопрос экономии времени и средств все более и более актуален», – отметил первый заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.