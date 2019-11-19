РИАМО - 19 ноя. Строительство жилого дома №13 началось на улице Новая Фабрика в квартале «Соболевка» городского округа Щелково, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«По проекту шестисекционный жилой дом будет иметь переменную этажность от шести до десяти этажей. На первом этаже дома будут располагаться социальные учреждения. В доме также предусмотрена подземная автостоянка на 97 машино-мест», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Более 21,5 тысячи квадратных метров составит общая площадь объекта. Проект предусматривает 207 квартир, которые с учетом лоджий и балконов займут более 12 тысяч квадратных метров.

По результатам первой плановой проверки нарушений не выявили. Сейчас на объекте ведутся работы по армированию фундаментной плиты.

Полностью дом планируют построить в третьем квартале 2021 года. Застройщиком объекта выступает ООО «СЗ Спутник», входящий в состав ГК «Гранд».