РИАМО - 19 ноя. Чтобы проникнуть на крышу делового центра «Империя» в «Москва-Сити» руферы сломали двери, нарушители также оказали сопротивление охранникам, но служба безопасности не допустила проникновения на крышу, говорится в сообщении пресс-службы управляющей компании делового комплекса.

Ранее ГУ МВД России по Москве начало проверку из-за драки, которую устроили руферы на территории комплекса «Москва-Сити».

«Семнадцатого ноября была предотвращена несанкционированная попытка попасть на крышу делового центра «Империя» на территории ММДЦ «Москва-Сити». Чтобы проникнуть на территорию здания, порядка 20 руферов взломали двери. Охрана центра сделала все возможное, чтобы остановить незаконное проникновение и, встретив агрессивное физическое сопротивление со стороны нарушителей с применением газовых баллончиков, не допустила проникновения на крышу бизнес-центра», — говорится в сообщении.

Часть злоумышленников была задержана.

Как подчеркивается в сообщении, действия руферов незаконны и угрожают не только жизни самих активистов, но и тех, кто находится на территории высотных зданий. Охрана делового центра «Москва-Сити» была готова к подобной экстренной ситуации, и благодаря слаженной работе службы безопасности удалось избежать несанкционированного проникновения и трагических последствий.