РИАМО - 19 ноя. В Мячкове в Коломенском округе Подмосковья в комплексе по переработке отходов (КПО) приступили к пуско-наладочным работам оборудования цехов сортировки и компостирования, говорится в сообщении пресс-службы компании «РТ-Инвест».

Местные жители смогли оценить технологичность комплекса – они посетили КПО и ознакомились со всеми этапами переработки.

«На КПО «сухие» и смешанные отходы доставляют разными мусоровозами, после чего на двух линиях сортировки из них извлекают до 50% полезных фракций 18 видов. Все входящие потоки разделены таким образом, чтобы не допустить их смешения», – говорится в сообщении.

В год комплекс будет производить 65 тысяч тонн сырья для вторичного использования, что составит около 20% от общего объема. Еще более 100 тысяч тонн органики станет компостом – 30% от входящего объема.

На КПО отдельно доставляют крупногабаритные отходы: мебель, деревянные поддоны, различные виды древесины. Их перерабатывают в щепу на специальной дробильной установке мощностью 300 тысяч тонн в год. Эта установка мобильна и способна измельчать крупногабаритные отходы в нужных локациях кластера со скоростью 120 тонн в час.

В настоящее время для отладки работы комплекса организован режим курсирования первых мусоровозов. За три дня объем сортируемых отходов будет увеличен с 10 до 100 тонн. До конца месяца комплекс планирует выйти на переработку 200 тонн в сутки.

Суммарная мощность комплекса на всех его участках после выхода на проектные значения составит 650 тысяч тонн отходов в год.

КПО отвечает всем экологическим стандартам, в чем смогли убедиться и местные жители. По своему предназначению комплекс является обязательным звеном в создаваемой в Подмосковье комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшее время в регионе закроют два мусорных полигона – «Воловичи» в Коломенском округе и «Егорьевский».

С начала 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.

В регионе также успешно ведут строительство современных комплексов по переработке отходов.