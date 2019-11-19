РИАМО - 19 ноя. Оставленных матерью в однокомнатной квартире восьмерых детей передали в Центр поддержки семьи и детства по ее просьбе, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудники скорой помощи обнаружили малолетних детей с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней. С детьми была бабушка. Дети находились в ненадлежащих условиях проживания.

«Сотрудники полиции и специалисты соцзащиты незамедлительно выехали к детям. Матери действительно не было дома. Специалисты позвонили ей и в течение часа она вернулась домой. Мама сообщила, что хочет временно передать детей в Центр поддержки семьи и детства в связи со сложной жизненной ситуацией», – говорится в сообщении.

Сотрудники соцзащиты приняли заявление. Перед помещением в центр детей направили в больницу для обследования. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. После обследования будет решаться вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей.

«Как только мама наладит ситуацию в семье, дети, по ее просьбе, сразу же будут переданы ей. Органы соцзащиты окажут необходимую помощь для этого», – отмечается в материале.