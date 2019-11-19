РИАМО - 19 ноя. «Читай-город» стал победителем голосования по выбору лучшего книжного магазина Москвы, говорится в сообщении пресс-службы сети «Читай-город».

Голосование проходило на портале «Активный гражданин», в нем участвовало больше 180 тысяч человек.

«Я люблю душевные магазины, где внимание сосредоточено именно на книгах и их ассортименте. Где, как в старых фильмах, можно пройти между бесконечных полок и потеряться на пару часов в поисках той самой книги. «Читай-город» дает такую возможность. В нем сочетаются традиции и современность», — сказала один из экспертов конкурса, медиапоэт Камилла Лысенко.

Конкурс «Лучший книжный магазин города Москвы» проходит в столице с 2016 года.