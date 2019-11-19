РИАМО - 19 ноя. Компания «Аэроэкспресс» запускает электропоезда «Ласточки» на Внуковском направлении, при этом расписание и время в пути аэроэкспрессов на этом направлении не меняется, говорится в сообщении пресс-службы компании.

На маршрут выходят два электропоезда ЭС2Г в пятивагонном исполнении. В каждом составе более 400 мест. Вагоны оборудованы мягкими креслами, багажными полками, розетками, сетью Wi-Fi, туалетными комнатами.

«Продление маршрута «Аэроэкспресса» от аэропорта Шереметьево до Одинцова значительно увеличит пассажиропоток на этом направлении. Поэтому было принято решение перераспределить и обновить подвижной состав: на Шереметьевское направление запустить двухэтажные аэроэкспрессы повышенной вместительности, а на Внуковском направлении начать эксплуатацию поездов «Ласточка», которые являются не менее комфортными для поездок в аэропорт», – сказала генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

Расписание и время в пути аэроэкспрессов на Внуковском направлении не изменятся.

Ознакомиться с расписанием движения поездов можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», позвонив по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.