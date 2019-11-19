РИАМО - 19 ноя. Проект второй очереди строительства электродепо «Руднево», которое обслуживает составы Некрасовской линии метрополитена, предусматривает общую площадь новых зданий в 39 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Во вторую очередь вошли пять объектов: отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, здание дистанции электромеханической службы, склады и ремонтно-строительный участок. Они будут сгруппированы со зданиями первой очереди, образовывая единый комплекс», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новое электродепо оснащено новейшим оборудованием. Современное предприятие, охватывающее полный набор необходимых услуг, обеспечивает рабочими местами тысячи людей.

Ремонтный корпус предусматривает полноценный ремонт и ночную стоянку нескольких составов одновременно. Также в нем запланирована зона техобслуживания и внепланового ремонта, кран грузоподъемностью до 10 тонн. Мотодепо станет продолжением уже построенного здания, что вместит в себя две смотровые зоны и сквозной железнодорожный путь.

«Расположение зданий на участке позволит оптимизировать рабочий процесс и создать единый ансамбль. Все здания будут оформлены в едином стиле – с активным использованием белого цвета, рассеченного красными линиями», - добавил Кузнецов.

Здание ремонта электромеханической службы будет состоять из нескольких объемов, каждый из которых будет отвечать за свою часть производственного процесса. Также запроектированы здания склада, служб метрополитена и ремонтно-строительный участок.

Проект также предусматривает благоустройство на территории, размещение футбольной площадки и мест для тихого отдыха.

Электродепо позволит повысить уровень безопасности движения поездов, уменьшит перепробег вагонов и затраты на капремонт и обслуживание вагонов.