РИАМО - 19 ноя. В Москве начали проектирование многоуровневых транспортных развязок на участке от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина к строительству многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны приступим во втором полугодии 2021 года», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» уже завершило торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью.

По итогам закупочных мероприятий контракт заключили с ООО «Институт Мосинжпроект». Работы по контракту должны будут выполнить в срок не более 20 месяцев с даты заключения. В общей сложности предстоит построить и реконструировать порядка 23 километров дорог, шесть искусственных сооружений и девять пешеходных переходов.