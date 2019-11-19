РИАМО - 19 ноя. Специалисты Минэкологии Подмосковья добиваются с организатора свалки возмещение ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Пушкине, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ответчиком станет дачный потребительский кооператив «Моспроектовец», ранее привлеченный к административной ответственности за нарушение правил обращения с отходами. Экологи зафиксировали, что работники кооператива под видом благоустройства размещали на пяти участках неразграниченной собственности строительные отходы: бой бетонных изделий, асфальта и загрязненные грунты. За это нарушители были оштрафованы на 110 тысяч рублей.

«Расследование было проведено по обращению из администрации президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций, куда поступила жалоба жительницы микрорайона Новая деревня. Гражданка пожаловалась на завоз строительного мусора для планировки земельных участков», – отмечается в материале.

В рамках административного расследования был рассчитан ущерб, нанесенный почвам незаконной свалкой, который составил 8,6 миллиона рублей. Минэкологии намерено взыскать эту сумму с кооператива в судебном порядке.