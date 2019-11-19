РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» задержали местную жительницу, подозреваемую в краже велосипеда, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель. Он рассказал о том, что из тамбурного помещения дома, расположенного на улице Маяковского, у него похитили велосипед. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана 40-летняя местная жительница по подозрению в совершении данного преступления. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.