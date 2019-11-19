РИАМО - 19 ноя. Специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на территории столичного торгового центра «Тиара» обнаружили молочную и мясную продукции из Франции, Италии, Голландии и Испании, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В результате осмотра помещений управлением Россельхознадзора выявлена молочная и мясная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации. Общий вес составил 142,7 килограмма», – отмечается в материале.

В перечне выявленной продукции – сыры и мясная продукция в ассортименте производства Франции, Италии, Голландии и Испании.

18 ноября в соответствии с действующим законом РФ продукция изъята из оборота и уничтожена механическим способом на специальном полигоне отходов в Московской области.